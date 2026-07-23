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Лавров указал Рубио на опасность накачки Украины оружием

В ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал недопустимость поставок вооружений киевскому режиму.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио указал на недопустимость продолжения поставок вооружений киевскому режиму. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Викторович Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России “стратегическое поражение”», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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