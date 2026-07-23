Лавров указал Рубио на опасность накачки Украины оружием

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Викторович Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России “стратегическое поражение”», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.