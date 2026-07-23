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Лавров на встрече с Рубио подтвердил готовность РФ к урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Российской Федерации к урегулированию украинского конфликта, заявили в дипломатическом ведомстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Российской Федерации к урегулированию украинского конфликта, заявили в дипломатическом ведомстве.

Также Лавров подтвердил приверженность РФ договоренностям Анкориджа.

5 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта.

Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.

Читайте материал «Лавров сказал, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа с саммита в Анкоридже».

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