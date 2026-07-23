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В Красноярском крае завершился прием документов от кандидатов в Госдуму по одномандатным округам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Окружные избирательные комиссии завершили прием документов о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Речь идет о кандидатах, включенных в заверенные ЦИК России списки политических партий.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Окружные избирательные комиссии завершили прием документов о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Речь идет о кандидатах, включенных в заверенные ЦИК России списки политических партий.

Документы принимали по четырем одномандатным округам: Красноярскому № 58, Центральному № 59, Дивногорскому № 60 и Енисейскому № 61.

Всего по одномандатным округам в Красноярском крае выдвинуты 36 кандидатов от десяти политических партий.

Кандидатов во всех четырех округах выдвинули «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров и «Справедливая Россия». Партия «Родина» представила кандидатов по округам № 58, 59 и 61, Партия прямой демократии — по округу № 60.

Источник: Крайизбирком_24.

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