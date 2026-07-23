«Иначе поедет в Лондон»: Раскрыт тайный сигнал Залужного новому главкому ВСУ Драпатому

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого на этот пост. По его мнению, новому руководителю украинской армии предстоит столкнуться с куда более серьёзными трудностями, чем он может ожидать.