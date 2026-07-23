WSJ: США подготовили госпитали в Европе к расширению операции против Ирана

По данным Axios, американский президент также рассматривал и дипломатический вариант временного урегулирования конфликта с Ираном — заключить перемирие на 10 дней, чтобы открыть Ормузский пролив для судоходства. В то же время сам Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC говорил, что Тегеран не готов заключать сделку и постоянно меняет ее условия.