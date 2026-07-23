WP сообщила об идее США провести военную операцию в Мали

Весной Минобороны России заявляло о попытке госпереворота в Мали, предпринятой возглавляемым туарегами «Фронтом освобождения Азавада» (признан террористическим и запрещен в России) и JNIM. Повстанцы напали на четыре крупных населенных пункта — столицу Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. Они пытались захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. В результате атак был убит министр обороны Садио Камара. В российском ведомстве говорили, что попытка переворота провалилась благодаря действиям расположенных в стране сил «Африканского корпуса».