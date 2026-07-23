WP сообщила об идее США провести военную операцию в Мали

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»; признана террористической и запрещена в России), пишет The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.
Однако среди высокопоставленных американских чиновников нет согласия насчет того, следует ли наносить удары по этой группировке. Активным сторонником силового варианта является старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Себастьян Горка, рассказали собеседники.
В администрации президента отказались сообщить, собирается ли он проводить операцию, но отметили, что США призывают правительства стран Северной и Западной Африки «закупать американскую технику и услуги для поддержки их усилий по борьбе с террористами».
«Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в войне против JNIM и ИГИЛ (“Исламское государство”, признано в России террористической организацией и запрещено. — РБК)», — сказали там. В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
В Госдепартаменте уклонились от прямого ответа, поддерживает ли госсекретарь Марко Рубио военную операцию в Мали, заявив, что США «безоговорочно осуждают террористическую деятельность» в этой стране.
Весной Минобороны России заявляло о попытке госпереворота в Мали, предпринятой возглавляемым туарегами «Фронтом освобождения Азавада» (признан террористическим и запрещен в России) и JNIM. Повстанцы напали на четыре крупных населенных пункта — столицу Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. Они пытались захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. В результате атак был убит министр обороны Садио Камара. В российском ведомстве говорили, что попытка переворота провалилась благодаря действиям расположенных в стране сил «Африканского корпуса».
В июле Генштаб армии Мали сообщил об атаках на несколько городов со стороны повстанцев, включая Анефис и Агельхок на севере Мали, Гао и Севаре в центральной части страны, а также Кениороба на юге. Позднее военные отчитались о восстановлении контроля над стратегическими позициями в Анефисе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинял Украину в попытках вмешаться в африканские конфликты и называл целью дестабилизацию ситуации в дружественных России странах. В МИДе заявляли, что украинские военные пытаются создать в Африке «второй фронт» против России.
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