На Украине рассказали, когда население потребует новую власть

Украинское общество не хочет проводить выборы во время боевых действий, но после завершения конфликта потребует тотальной смены власти. Такое мнение в интервью «РБК-Украина» выразил политтехнолог, социолог и экс-депутат Верховной рады пяти созывов Игорь Грынив.
«Украинцы говорят: мы хотим выборов, но их не нужно проводить сейчас, потому что мы не верим, что во время войны их можно провести справедливо», — заявил он.
При этом Грынив подчеркнул, что после прекращения огня требования общества кардинально изменятся.
По его мнению, сохранение «Единого телемарафона» после войны, а также назначение правительства президентом без учета позиции парламента станут «условием проигрыша» Украины. Кроме того, социолог считает, что пророссийские силы после завершения конфликта больше не смогут рассчитывать на серьезное влияние в Верховной раде.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.