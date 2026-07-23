Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине рассказали, когда население потребует новую власть

Украинское общество не хочет проводить выборы во время боевых действий, но после завершения конфликта потребует тотальной смены власти.

Украинское общество не хочет проводить выборы во время боевых действий, но после завершения конфликта потребует тотальной смены власти. Такое мнение в интервью «РБК-Украина» выразил политтехнолог, социолог и экс-депутат Верховной рады пяти созывов Игорь Грынив.

«Украинцы говорят: мы хотим выборов, но их не нужно проводить сейчас, потому что мы не верим, что во время войны их можно провести справедливо», — заявил он.

При этом Грынив подчеркнул, что после прекращения огня требования общества кардинально изменятся.

По его мнению, сохранение «Единого телемарафона» после войны, а также назначение правительства президентом без учета позиции парламента станут «условием проигрыша» Украины. Кроме того, социолог считает, что пророссийские силы после завершения конфликта больше не смогут рассчитывать на серьезное влияние в Верховной раде.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.