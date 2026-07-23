Минобороны сообщило об уничтожении 223 беспилотников за ночь

Накануне, 22 июля, Минобороны сообщило об уничтожении 242 беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями. В ночь на 20 июля силы ПВО сбили 381 дрон, в том числе над Тульской областью и Московским регионом. Самый крупный ночной налет с начала 2026 года Минобороны зафиксировало 26 июня, когда военные уничтожили 660 беспилотников.