Минобороны сообщило об уничтожении 223 беспилотников за ночь

Дежурные силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над российскими регионами и Азовским морем в ночь на 23 июля, сообщило Минобороны России в «Максе».
По данным ведомства, военные перехватили аппараты самолетного типа с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля.
Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря.
Накануне, 22 июля, Минобороны сообщило об уничтожении 242 беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями. В ночь на 20 июля силы ПВО сбили 381 дрон, в том числе над Тульской областью и Московским регионом. Самый крупный ночной налет с начала 2026 года Минобороны зафиксировало 26 июня, когда военные уничтожили 660 беспилотников.
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