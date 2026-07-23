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Лавров вновь подтвердил готовность РФ к урегулированию конфликта на Украине

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Вместе с тем Лавров также подтвердил приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Также при обсуждении темы украинского конфликта Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Дипломат отметил недопустимость накачки ВСУ вооружениями.

Лавров и Рубио одобрили возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА, а также поддержали развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры, передает Telegram-канал российского дипведомства.

Переговоры российского и американского политиков стартовали примерно в 7 утра по московскому времени, об их начале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио продолжалась 35 минут.

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