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Работа для ПВО: Волгоградскую область атаковали дроны ВСУ

С 20:00 22 июля до 08:00 23 июля ликвидировано 223 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Волгоградская область стала целью украинских дронов ночью 23 июля. Сколько именно беспилотников перехвачено над регионом, не сообщается. Всего над территорией страны уничтожено 223 БПЛА, подтверждают в Минобороны РФ.

«С 20:00 22 июля до 08:00 23 июля ликвидированы беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, а также акваторией Азовского моря», — уточняют в ведомстве.

Жителям Волгоградской области о беспилотной опасности стало известно в 00:48, сообщение об отмене пришло в 05:29.

Ранее vlg.aif.ru рассказал, как пережили волгоградцы это и другие события минувшей ночи.

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