Работа для ПВО: Волгоградскую область атаковали дроны ВСУ

Волгоградская область стала целью украинских дронов ночью 23 июля. Сколько именно беспилотников перехвачено над регионом, не сообщается. Всего над территорией страны уничтожено 223 БПЛА, подтверждают в Минобороны РФ.
«С 20:00 22 июля до 08:00 23 июля ликвидированы беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, а также акваторией Азовского моря», — уточняют в ведомстве.
Жителям Волгоградской области о беспилотной опасности стало известно в 00:48, сообщение об отмене пришло в 05:29.
Ранее vlg.aif.ru рассказал, как пережили волгоградцы это и другие события минувшей ночи.