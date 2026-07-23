Гусев рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Воронеж

«В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки; в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей», — рассказал губернатор.