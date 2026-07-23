У самой границы с Россией: Эстония готовит площадку для нового военного городка

Ранее власти Эстонии объявили о планах построить в Нарве первый военный городок у российской границы. Реализация проекта должна стартовать в конце 2026 года, а завершить работы рассчитывают летом 2028-го. На начальном этапе объект будет рассчитан на размещение 150 военнослужащих, однако в дальнейшем его вместимость планируют увеличить до тысячи человек.