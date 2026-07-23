МИД раскрыл, о чем говорили Лавров и Рубио в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе и нормализацию условий работы дипломатических миссий. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам встречи.
«При обсуждении украинской проблематики С. В. Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России “стратегическое поражение”, — сообщили в МИДе.
Лавров и Рубио начали переговоры на Филиппинах.
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