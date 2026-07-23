МИД раскрыл, о чем говорили Лавров и Рубио в Маниле

«При обсуждении украинской проблематики С. В. Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России “стратегическое поражение”, — сообщили в МИДе.