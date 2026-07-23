Самарский депутат Живайкин прокомментировал инициативу о контроле цен на продукты

«Цены на продукты — одна из самых чувствительных тем для жителей. Сейчас не всегда понятно, где именно произошёл скачок. Этот законопроект даст возможность отслеживать цену на каждом этапе и оперативно выяснять причину», — сказал он и отметил, что это позволит сделать ценообразование более прозрачным.