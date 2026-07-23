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Лавров и Рубио в ходе встречи затронули тему обстановки в Персидском заливе

МИД России заявил, что руководитель ведомства Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио региональную и международную проблематику.

МИД России заявил, что руководитель ведомства Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио региональную и международную проблематику. В том числе была затронута тема обстановки в Персидском заливе", — сообщили в дипведомстве.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась в Маниле.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран вскоре фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

Читайте материал «Лавров на встрече с Рубио подтвердил готовность РФ к урегулированию на Украине».

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