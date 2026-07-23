Обломки БПЛА нашли на балконе многоквартирного дома в Туле

Фрагменты беспилотника обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле после отражения атаки ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«В настоящее время оргaнизовано реагирование опeративных служб», — написал он в своём канале.
В небе над областью уничтожены пять дронов. Пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над 18 регионами России.
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