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Великобритания отозвала дипломатов из Ирана из-за угроз

Лондон принял решение временно вывести своих дипломатов из Ирана. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД на официальном портале правительства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto

«В связи с ситуацией в сфере безопасности британские сотрудники [посольства] временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работу в удаленном формате», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также настоятельно рекомендовали британцам воздержаться от поездок в Иран. В заявлении подчеркивается, что граждане Соединенного Королевства и лица с двойным британско-иранским гражданством сталкиваются с серьезной угрозой ареста, допросов или задержания.

Ранее, как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использование британских авиабаз для нанесения так называемых «оборонительных» ударов по Ирану.

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