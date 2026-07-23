Великобритания отозвала дипломатов из Ирана из-за угроз

«В связи с ситуацией в сфере безопасности британские сотрудники [посольства] временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работу в удаленном формате», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве также настоятельно рекомендовали британцам воздержаться от поездок в Иран. В заявлении подчеркивается, что граждане Соединенного Королевства и лица с двойным британско-иранским гражданством сталкиваются с серьезной угрозой ареста, допросов или задержания.
Ранее, как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использование британских авиабаз для нанесения так называемых «оборонительных» ударов по Ирану.