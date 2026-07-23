Великобритания отозвала дипломатов из Ирана из-за угроз

В министерстве также настоятельно рекомендовали британцам воздержаться от поездок в Иран. В заявлении подчеркивается, что граждане Соединенного Королевства и лица с двойным британско-иранским гражданством сталкиваются с серьезной угрозой ареста, допросов или задержания.