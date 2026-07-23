Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на регионы РФ

Российские военные в течение минувшей ночи сбили 223 украинских беспилотника, которые хотели атаковать цели на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были нейтрализованы в период с 20:00 среды до 8:00 четверга по московскому времени.
Так, ПВО ночью сбила дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
В Воронежской области в результате атаки ВСУ погиб трехлетний ребенок. Пострадали его родители и еще один человек.
В Белгородской области, как сообщил оперштаб региона, дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.
По словам губернатора Дмитрия Миляева, над Тульской областью сбили пять БПЛА. Обломки сбитого дрона упали на балкон многоквартирного дома. Пострадавших там нет.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА над регионом. Пострадавших также нет.
БПЛА также были сбиты над Волгоградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областями. Еще над Татарстаном, Крымом и акваторией Азовского моря.
В Крыму в результате атаки погиб один человек, четверо ранены, в том числе двое детей.
Наконец, дроны перехватили над Московским регионом.