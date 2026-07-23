Лавров и Рубио приветствовали возобновление прямых контактов «Роскосмоса» и НАСА

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио приветствовали возобновление прямого общения между специалистами «Роскосмоса» и НАСА. Об этом информирует дипведомство России.
Встреча дипломатов состоялась 23 июля в Маниле на полях АСЕАН. Главной темой дискуссии стало состояние двусторонних отношений.
«Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между государственными компаниями “Роскосмос” и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры», — следует из сообщения министерства.
KP.RU прежде писал, что Лавров на переговорах с Рубио подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа. Как отметил российский дипломат, наше государство по-прежнему желает разрешить конфликт с Украиной мирным путем.