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Лавров и Рубио приветствовали возобновление прямых контактов «Роскосмоса» и НАСА

Лавров и Рубио также высказались за развитие сотрудничества РФ и США в области культуры.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио приветствовали возобновление прямого общения между специалистами «Роскосмоса» и НАСА. Об этом информирует дипведомство России.

Встреча дипломатов состоялась 23 июля в Маниле на полях АСЕАН. Главной темой дискуссии стало состояние двусторонних отношений.

«Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между государственными компаниями “Роскосмос” и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры», — следует из сообщения министерства.

KP.RU прежде писал, что Лавров на переговорах с Рубио подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа. Как отметил российский дипломат, наше государство по-прежнему желает разрешить конфликт с Украиной мирным путем.

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