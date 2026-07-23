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Часть Крыма оказалась обесточена из-за атак дронов

В «Крымэнерго» назвали сложной ситуацию с подачей электричества на Северо-Западе, Востоке и Юге полуострова. По всей республике ограничено электроснабжение.

Источник: РБК

Часть населенных пунктов Крыма оказалась обесточена из-за атак беспилотников, сообщило «Крымэнерго» в «Максе».

Сложная обстановка с подачей электричества сложилась на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма, уточнили там. На всем полуострове ограничено электроснабжение.

«Отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ночной атаки погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, и в том числе двое детей.

В конце июня в Крыму были введены графики ограничения потребления электричества после аварий на электросетях, а позднее временно ограничено электроснабжение. «Крымэнерго» назвало это вынужденной мерой для исключения перегрузки электросети и предотвращения аварии во всей энергосистеме.

14 июля без электричества оставались Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, Армянск, Евпатория, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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