Часть Крыма оказалась обесточена из-за атак дронов

Часть населенных пунктов Крыма оказалась обесточена из-за атак беспилотников, сообщило «Крымэнерго» в «Максе».
Сложная обстановка с подачей электричества сложилась на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма, уточнили там. На всем полуострове ограничено электроснабжение.
«Отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», — говорится в сообщении.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ночной атаки погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, и в том числе двое детей.
В конце июня в Крыму были введены графики ограничения потребления электричества после аварий на электросетях, а позднее временно ограничено электроснабжение. «Крымэнерго» назвало это вынужденной мерой для исключения перегрузки электросети и предотвращения аварии во всей энергосистеме.
14 июля без электричества оставались Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, Армянск, Евпатория, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.
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