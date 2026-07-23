Трехлетний ребенок погиб при падении БПЛА под Воронежем

Трехлетний мальчик погиб при падении БПЛА на частный дом в пригороде Воронежа в ночь на 23 июля, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«От себя лично и от правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — написал он.
Родители ребенка получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек, госпитализация ему не понадобилась.
Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников над Воронежем и шестью районами области.
Утром 23 июля Минобороны сообщило, что силы ПВО с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля уничтожили 223 беспилотника над российскими регионами и Азовским морем. В перечень регионов вошла Воронежская область.
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