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Трехлетний ребенок погиб при падении БПЛА под Воронежем

Трехлетний мальчик погиб при падении БПЛА на частный дом в пригороде Воронежа в ночь на 23 июля, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Источник: РБК

Трехлетний мальчик погиб при падении БПЛА на частный дом в пригороде Воронежа в ночь на 23 июля, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«От себя лично и от правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — написал он.

Родители ребенка получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек, госпитализация ему не понадобилась.

Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников над Воронежем и шестью районами области.

Утром 23 июля Минобороны сообщило, что силы ПВО с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля уничтожили 223 беспилотника над российскими регионами и Азовским морем. В перечень регионов вошла Воронежская область.

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