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Стало известно, о чем договорились в Маниле Лавров и Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров, состоявшихся 23 июля, договорились продолжить контакты по линии дипломатических ведомств двух государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров, состоявшихся 23 июля, договорились продолжить контакты по линии дипломатических ведомств двух государств.

Лавров и Рубио встретились в Маниле. Сообщение по итогам их встречи опубликовал МИД РФ.

Также сообщается, что внимание было уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.

Лавров подтвердил приверженность РФ договоренностям Анкориджа.

Читайте материал «Лавров и Рубио в ходе встречи затронули тему обстановки в Персидском заливе».

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