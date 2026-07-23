Лавров на встрече с Рубио напомнил о результатах саммита в Анкоридже

Господин Лавров вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года. Глава российского МИДа также рассказал господину Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения и раскритиковал «накачку киевского режима вооружениями» и стремление европейских стран «нанести России стратегическое поражение».