В США назвали сроки подрыва ракетного арсенала Ирана

США потребуется несколько недель наносить по 150−200 ударов ежедневно, чтобы подорвать возможности Ирана по запуску дронов и ракет, заявил адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери в интервью Financial Times. По его словам, многое зависит от способности американских сил уничтожить передвижные пусковые установки. Успешнее всего будет отодвинуть их на 120 км вглубь Ирана, отметил адмирал.