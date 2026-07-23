В США назвали сроки подрыва ракетного арсенала Ирана

США потребуется несколько недель наносить по 150−200 ударов ежедневно, чтобы подорвать возможности Ирана по запуску дронов и ракет, заявил адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери в интервью Financial Times. По его словам, многое зависит от способности американских сил уничтожить передвижные пусковые установки. Успешнее всего будет отодвинуть их на 120 км вглубь Ирана, отметил адмирал.
Монтгомери подчеркнул, что перехват ракет на короткой дистанции — это тактическая задача, но более эффективным будет воздействие на пусковые установки в глубине территории Ирана. Он не уточнил, какие именно виды вооружений могут быть задействованы.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля 2026 года. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, но 8 июля США возобновили удары, обвинив Иран в нарушении условий по Ормузскому проливу.
Иранские военные уже провели несколько ответных атак на американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Тегеран также заявлял об инцидентах с судами в Ормузском проливе.
Администрация Трампа запросила у Конгресса до 70 млрд долларов дополнительного финансирования на военную кампанию. Решение по этому запросу пока не принято.
В июне 2026 года Пентагон уже сообщал о нехватке высокоточных боеприпасов для продолжения операции против Ирана. Кроме того, на прошлой неделе министр обороны США заявил, что военные заводы страны переведены на круглосуточный режим работы для восполнения запасов.
Иран атаковал ангары и место дислокации солдат США в Кувейте.
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