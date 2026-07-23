Лавров рассказал Рубио о положении дел в зоне СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружениями.
Лавров рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения, после чего заявил о дестабилизирующей политике ряда европейских стран.
Одновременно руководитель российского дипломатического ведомства подтвердил готовность РФ к урегулированию украинского конфликта и приверженность договоренностям Анкориджа.
Лавров и Рубио встретились в Маниле. Сообщение по итогам их встречи опубликовал МИД РФ.
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