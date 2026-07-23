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Дума Первоуральска удовлетворила заявление мэра Кабца о досрочной отставке

Депутаты думы Первоуральска единогласным решением отправили в отставку мэра города Игоря Кабца, сообщил источник «Ъ-Урал» в правительстве.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в среду, 20 июля, губернатор Свердловской области Денис Паслер во время рабочей поездки в Первоуральск отправил в отставку Игоря Кабца. Глава региона указал на проблемы в управлении городом.

«Первоуральск — один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством», — заявлял ранее господин Паслер.

По данным источника, сегодня губернатор должен распорядиться о назначении временно исполняющего полномочия главы. С большой долей вероятности им станет заместитель главы по ЖКХ Денис Поляков, нового мэра, вероятнее всего, изберут уже после осенних выборов.

Игорь Кабец возглавлял город с 2018 года и был переизбран в 2023 году.