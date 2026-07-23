Над Брянской областью сбили 16 беспилотников за сутки

Над территорией Брянской области за сутки сбили 16 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Беспилотники были сбиты подразделениями ПВО Минобороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии.
Как сообщило Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 223 беспилотника, их перехватили в том числе над Брянской областью.
Накануне, 22 июля, ВСУ атаковали три объекта компании «Мираторг» в Брянской области. На одном объекте серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, на другом — кормовоз, находившийся на разгрузке. На третьем объекте пострадал сотрудник охраны, он получил осколочное ранение.
Кроме того, Ковальчук накануне сообщил, что в поселке Картушин при атаке беспилотника погиб 61‑летний мужчина. Еще два человека получили ранения в результате атак. В Белой Березке при ударе из РСЗО «Град» пострадала 75‑летняя женщина, а в Суземке при атаке FPV‑дрона на гражданский автомобиль пострадал 70‑летний мужчина.
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