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Над Брянской областью сбили 16 беспилотников за сутки

Над территорией Брянской области за сутки сбили 16 беспилотников самолетного типа.

Источник: РБК

Над территорией Брянской области за сутки сбили 16 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Беспилотники были сбиты подразделениями ПВО Минобороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии.

Как сообщило Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 223 беспилотника, их перехватили в том числе над Брянской областью.

Накануне, 22 июля, ВСУ атаковали три объекта компании «Мираторг» в Брянской области. На одном объекте серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, на другом — кормовоз, находившийся на разгрузке. На третьем объекте пострадал сотрудник охраны, он получил осколочное ранение.

Кроме того, Ковальчук накануне сообщил, что в поселке Картушин при атаке беспилотника погиб 61‑летний мужчина. Еще два человека получили ранения в результате атак. В Белой Березке при ударе из РСЗО «Град» пострадала 75‑летняя женщина, а в Суземке при атаке FPV‑дрона на гражданский автомобиль пострадал 70‑летний мужчина.

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