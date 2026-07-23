Над Брянской областью сбили 16 беспилотников за сутки

Кроме того, Ковальчук накануне сообщил, что в поселке Картушин при атаке беспилотника погиб 61‑летний мужчина. Еще два человека получили ранения в результате атак. В Белой Березке при ударе из РСЗО «Град» пострадала 75‑летняя женщина, а в Суземке при атаке FPV‑дрона на гражданский автомобиль пострадал 70‑летний мужчина.