Патрушев назвал улучшение атомного подводного флота важнейшей задачей для ВМФ

Улучшение атомного подводного флота стало одним из ключевых приоритетов в развитии российского военно-морского флота. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время посещения базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.
По мнению чиновника, регулярные походы моряков вместе с масштабными учениями и постоянным дежурством в стратегически важных районах Мирового океана напрямую влияют на боеготовность флота.
«Дальние походы, учения и дежурства в ключевых районах Мирового океана повышают боеготовность и укрепляют боевой дух личного состава, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи», — отметил Патрушев.
Помощник президента также подчеркнул неизменность государственных приоритетов в военно-морской сфере. По его словам, страна продолжает создавать и внедрять новые модели вооружения и техники, а также о постоянно повышает уровень подготовки личного состава флота.
Недавно атомный ледокол «Арктика» закончил сложнейшую проводку дрейфующей станции в гренландском секторе Северного Ледовитого океана. Этот участок в мировых водах является одним из самых из труднодоступных мест.