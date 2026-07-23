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Патрушев назвал улучшение атомного подводного флота важнейшей задачей для ВМФ

Патрушев заявил, что масштабные морские учения помогают усиливать боеготовность флота России.

Источник: Комсомольская правда

Улучшение атомного подводного флота стало одним из ключевых приоритетов в развитии российского военно-морского флота. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время посещения базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

По мнению чиновника, регулярные походы моряков вместе с масштабными учениями и постоянным дежурством в стратегически важных районах Мирового океана напрямую влияют на боеготовность флота.

«Дальние походы, учения и дежурства в ключевых районах Мирового океана повышают боеготовность и укрепляют боевой дух личного состава, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи», — отметил Патрушев.

Помощник президента также подчеркнул неизменность государственных приоритетов в военно-морской сфере. По его словам, страна продолжает создавать и внедрять новые модели вооружения и техники, а также о постоянно повышает уровень подготовки личного состава флота.

Недавно атомный ледокол «Арктика» закончил сложнейшую проводку дрейфующей станции в гренландском секторе Северного Ледовитого океана. Этот участок в мировых водах является одним из самых из труднодоступных мест.

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