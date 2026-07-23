23 июля в Казахстане стартует предвыборная агитация в Курултай

А потому, с 18 часов 01 минуты 23 июля начинается предвыборная агитация, которая продлится до 00 часов 00 минут 22 августа.
«Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против того или иного кандидата, политической партии. Агитация осуществляется через СМИ и онлайн-платформы, путем проведения публичных предвыборных мероприятий и распространения агитационных материалов», — сообщил надзорный орган.
При этом, субъекты телерадиовещания не вправе распространять агитационные материалы в новостных и аналитических программах.
«В случае нарушения данного требования наступает ответственность по части 1−1 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф 50 МРП). Журналисты, должностные лица редакций СМИ, зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в освещении выборов через СМИ. Это влечет ответственность по части 3 статьи 122 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф 20 МРП)», — заявила Генпрокуратура.
Также СМИ обязаны объективно освещать выборную кампанию кандидатов, политических партий без искажения целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними. Также СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, подчеркнули в генеральной прокуратуре.
«Если это не будет соблюдено, а равно отказ в предоставлении указанным лицам возможности бесплатного опубликования опровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации, влечет ответственность по частям 1 и 2 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф от 20 до 50 МРП)», — предупредила Генпрокуратура.
Кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, гарантируются равные условия доступа к СМИ для проведения предвыборной агитации.
Кроме этого, Генпрокуратура сообщила, что СМИ и пользователи онлайн-платформ, которые будут предоставлять свои услуги по размещению агитационных материалов на договорной основе, должны не позднее пяти дней до начала агитации предоставить в ЦИК сведения о размере оплаты и условиях размещения.
«Только после опубликования Центральной избирательной комиссией этих сведений можно размещать агитационные материалы. В случае несоблюдения указанных требований предусмотрена ответственность по части 5 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф от 30 до 50 МРП)», — говорится в сообщении.
Местные исполнительные органы обязаны предоставлять помещения для встреч с избирателями.
«Запрещаются изготовление агитационных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов, а также использование агитационных материалов, изготовленных не на текущую кампанию. Данные требования в отношении онлайн-платформ применяются в случае, если пользователи онлайн-платформ изготовили агитационные материалы на договорной основе», — сообщили в Генпрокуратуре.
За умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, вывешенных с согласия собственника или иного владельца на зданиях, сооружениях и иных объектах, предусмотрена ответственность, напомнил надзорный орган.
«Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, повторно призывает всех участников избирательного процесса в ходе предвыборной агитации строго соблюдать выборное законодательство и не допускать противоправных действий», — говорится в сообщении.
Курултай — новый однопалатный парламент, он придет на смену мажилису и сенату. Выборы назначены на 23 августа 2026 года.