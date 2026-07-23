Вячеслав Федорищев вошел в топ-10 самых состоятельных глав регионов России

Самым богатым среди включенных в партсписок губернаторов стал глава Липецкой области, бывший топ-менеджер Сбербанка Игорь Артамонов, заработавший 168,6 млн руб. На втором месте находится глава Оренбургской области Евгений Солнцев. Его годовой доход составил 93,4 млн руб.
В 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они по-прежнему обязаны.
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