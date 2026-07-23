Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев вошел в топ-10 самых состоятельных глав регионов России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в десятку самых состоятельных глав регионов РФ среди включенных в федеральный список «Единой России», опубликованный Центризбиркомом. Доход чиновника в 2025 году составил 28,8 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Самым богатым среди включенных в партсписок губернаторов стал глава Липецкой области, бывший топ-менеджер Сбербанка Игорь Артамонов, заработавший 168,6 млн руб. На втором месте находится глава Оренбургской области Евгений Солнцев. Его годовой доход составил 93,4 млн руб.

В 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они по-прежнему обязаны.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше