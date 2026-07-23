Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «российской угрозе» для Европы связано с ее отчаянием из-за отказа США помогать Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала. По его словам, после того как 400 млн долларов останутся в бюджете США, Каллас «остается только ныть». Христофору также отметил, что Вашингтон втянут в противостояние с Ираном, и украинский конфликт больше не является для США первоочередным.
Накануне Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран. Она подчеркнула, что государства ЕС намерены и дальше поддерживать Украину и укреплять собственную обороноспособность.
Христофору считает, что такие заявления не учитывают реальное положение дел. США, по его словам, сконцентрированы на войне с Ираном и не готовы выделять новые средства Киеву.
В Вашингтоне ранее неоднократно заявляли, что приоритетом является противостояние с Тегераном. Запрос администрации Трампа на дополнительные военные расходы в размере 70 млрд долларов связан именно с иранским направлением.
Каллас, в свою очередь, продолжает настаивать на необходимости европейской поддержки Украины. Однако Христофору считает, что риторика главы евродипломатии вызвана не столько угрозами, сколько политическим бессилием Брюсселя.
В июне 2026 года ЕС принял решение выделить Украине 20 млрд евро на год, но эти средства поступают медленнее, чем ожидалось. Кроме того, на прошлой неделе США официально уведомили союзников, что новые пакеты помощи Киеву будут приостановлены до завершения конфликта с Ираном.
«Экзистенциальная угроза»: Каллас ужесточила риторику в адрес России.
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