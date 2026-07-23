Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «российской угрозе» для Европы связано с ее отчаянием из-за отказа США помогать Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала. По его словам, после того как 400 млн долларов останутся в бюджете США, Каллас «остается только ныть». Христофору также отметил, что Вашингтон втянут в противостояние с Ираном, и украинский конфликт больше не является для США первоочередным.