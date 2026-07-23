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Часть Крыма осталась без света из-за атаки БПЛА

Часть населённых пунктов Крыма осталась без света из-за атак беспилотников ВСУ на энергообъекты.

Часть населённых пунктов Крыма осталась без света из-за атак беспилотников ВСУ на энергообъекты. Сложная обстановка сохраняется на северо-западе, востоке и юге полуострова. Об этом в четверг сообщило ГУП «Крымэнерго».

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населённых пунктов полуострова», — говорится в заявлении компании.

Ограничения подачи электроэнергии действуют на всей территории республики, отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения. Когда подачу света восстановят, пока не уточняется.

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