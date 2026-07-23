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Администрация Трампа обсуждает военную операцию в Мали

Белый дом изучает возможность проведения военной операции в Мали. Цель — группировка «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, связанная с «Аль-Каидой»**. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Если операцию одобрят, Мали станет восьмой страной, по которой Трамп отдал приказ нанести удары с начала своего второго срока. В списке уже значатся Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла, отмечает WSJ.

В команде Трампа единства по этому вопросу нет. Активным сторонником силового варианта выступает старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Себастьян Горка, рассказали собеседники издания.

В администрации президента отказались от комментариев по поводу планов Дональда Трампа о проведении операции в Мали. Однако там отметили: США призывают правительства стран Северной и Западной Африки «закупать американскую технику и услуги для поддержки их усилий по борьбе с террористами».

«Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в войне против JNIM и ИГИЛ***», — заявили в администрации. В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

В Госдепартаменте уклонились от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли госсекретарь Марко Рубио военную операцию в Мали. Там заявили, что США «безоговорочно осуждают террористическую деятельность» в этой стране.

*JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»; признана террористической и запрещена в России

**Запрещенная в России террористическая организация

***«Исламское государство», признано в России террористической организацией и запрещено.