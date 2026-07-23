Администрация Трампа обсуждает военную операцию в Мали

В команде Трампа единства по этому вопросу нет. Активным сторонником силового варианта выступает старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Себастьян Горка, рассказали собеседники издания.
В администрации президента отказались от комментариев по поводу планов Дональда Трампа о проведении операции в Мали. Однако там отметили: США призывают правительства стран Северной и Западной Африки «закупать американскую технику и услуги для поддержки их усилий по борьбе с террористами».
«Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в войне против JNIM и ИГИЛ***», — заявили в администрации. В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
В Госдепартаменте уклонились от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли госсекретарь Марко Рубио военную операцию в Мали. Там заявили, что США «безоговорочно осуждают террористическую деятельность» в этой стране.
*JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»; признана террористической и запрещена в России
**Запрещенная в России террористическая организация
***«Исламское государство», признано в России террористической организацией и запрещено.