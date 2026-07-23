Самарский областной суд возглавил Алексей Копытин

В 2016 году Промышленный суд Самары по иску супруги Александра Шилова вернул ей автомобиль Mitsubishi Outlander и взыскал с продавца убытки на общую сумму более 2 млн руб., что почти вдвое превышает первоначальную стоимость машины. Кроме этого, установлены факты оформления права собственности на гаражи, признанными ранее незаконными постройками, приобретения имущества по заниженной цене.