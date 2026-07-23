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Лавров в Маниле обсудил с Рубио нормализацию работы дипмиссий РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио нормализацию условий работы дипломатических миссий двух государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио нормализацию условий работы дипломатических миссий двух государств.

Лавров и Рубио встретились в Маниле. Сообщение по итогам их встречи опубликовал МИД РФ.

МИД РФ заявил, что стороны договорились продолжить контакты по линии дипломатических ведомств.

Вопрос облегчения условий функционирования дипломатических миссий, как уже говорили российские дипломаты, является одной из тем постоянного диалога России и США.

Читайте материал «Лавров рассказал Рубио о положении дел в зоне СВО».

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