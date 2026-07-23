Глава МИД Германии обсудит с Киевом кадровые перестановки в ВСУ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует обсудить с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Web.de со ссылкой на DPA.
Вадефуль хочет обговорить перестановки в командовании ВСУ, а также общую ситуацию в сфере безопасности.
«Германия является и останется одним из крупнейших сторонников Украины — в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы знать подробности происходящего там», — заявил немецкий министр.
При этом он выразил уверенность, что Берлин сможет понять принятые Киевом кадровые решения и что процесс реформ на Украине продолжится.
Ранее, 21 июля, стало известно об уходе Александра Сырского с поста главкома ВСУ, а 22 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о его отставке, назначив на эту должность Михаила Драпатого.
Ранее сообщалось, что в нескольких крупных городах Украины продолжаются массовые акции протеста за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.
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