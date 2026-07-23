Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Германии обсудит с Киевом кадровые перестановки в ВСУ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует обсудить с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует обсудить с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Web.de со ссылкой на DPA.

Вадефуль хочет обговорить перестановки в командовании ВСУ, а также общую ситуацию в сфере безопасности.

«Германия является и останется одним из крупнейших сторонников Украины — в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы знать подробности происходящего там», — заявил немецкий министр.

При этом он выразил уверенность, что Берлин сможет понять принятые Киевом кадровые решения и что процесс реформ на Украине продолжится.

Ранее, 21 июля, стало известно об уходе Александра Сырского с поста главкома ВСУ, а 22 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о его отставке, назначив на эту должность Михаила Драпатого.

Ранее сообщалось, что в нескольких крупных городах Украины продолжаются массовые акции протеста за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше