МИД РФ выступил с обращением по деэскалации в Персидском заливе

Захарова отметила, что напряженность в районе Персидского залива продолжает расти. По словам дипломата, удары наносятся по гражданским объектам как на территории Ирана, так и в арабских странах. Кроме того, растет вероятность остановки судоходства через Ормузский пролив и акваторию Красного моря.