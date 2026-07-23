МИД РФ выступил с обращением по деэскалации в Персидском заливе

Захарова отметила, что напряженность в районе Персидского залива продолжает расти. По словам дипломата, удары наносятся по гражданским объектам как на территории Ирана, так и в арабских странах. Кроме того, растет вероятность остановки судоходства через Ормузский пролив и акваторию Красного моря.
«Россия призывает стороны ближневосточного конфликта воздерживаться от шагов, которые могут расширить зону боевых действий, и настаивает на политико-дипломатическом урегулировании разногласий», — говорится в комментарии Захаровой.
Представитель МИД подчеркнула, что ухудшение ситуации несет серьезные риски для глобального энергетического рынка и поставок продовольствия. Россия, в свою очередь, готова оказать содействие сторонам в поиске решения конфликта.
13 июля президент США официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В ночь на 23 июля американские военные осуществили 12-й раунд ударов по иранским военным объектам.