Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ выступил с обращением по деэскалации в Персидском заливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с обращением к сторонам конфликта на Ближнем Востоке. Москва настаивает на том, чтобы все участники отказались от действий, способных расширить зону боестолкновений, и перешли к политико-дипломатическому диалогу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Захарова отметила, что напряженность в районе Персидского залива продолжает расти. По словам дипломата, удары наносятся по гражданским объектам как на территории Ирана, так и в арабских странах. Кроме того, растет вероятность остановки судоходства через Ормузский пролив и акваторию Красного моря.

«Россия призывает стороны ближневосточного конфликта воздерживаться от шагов, которые могут расширить зону боевых действий, и настаивает на политико-дипломатическом урегулировании разногласий», — говорится в комментарии Захаровой.

Представитель МИД подчеркнула, что ухудшение ситуации несет серьезные риски для глобального энергетического рынка и поставок продовольствия. Россия, в свою очередь, готова оказать содействие сторонам в поиске решения конфликта.

Ранее, 18 июня, США и Иран подписали «Исламабадский меморандум» о взаимопонимании. Документ предполагал продление режима прекращения огня на 60 дней и запуск переговоров по иранской ядерной программе. Однако уже в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану.

13 июля президент США официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В ночь на 23 июля американские военные осуществили 12-й раунд ударов по иранским военным объектам.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше