ВСУ хотят вооружить лазерными системами ПВО против дронов в ближайшие 2−3 месяца

Заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Вадим Лебеденко заявил, что Украина может получить лазерное оружие для борьбы с воздушными целями уже в ближайшие два-три месяца. Об этом он сообщил в интервью украинским СМИ.