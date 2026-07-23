Заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Вадим Лебеденко заявил, что Украина может получить лазерное оружие для борьбы с воздушными целями уже в ближайшие два-три месяца. Об этом он сообщил в интервью украинским СМИ.
Лебеденко отметил, что новое оружие позволит поражать средства воздушного нападения «лучше», чем пулеметы. Над созданием таких систем, по его словам, работают команды внутри ВСУ, а также частные украинские компании.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что американцы пока не планируют предоставлять Киеву дополнительные системы ПВО, о которых Владимир Зеленский лично просил Дональда Трампа еще в июне.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине абсолютно недопустимы. В Москве отмечали, что подобные действия препятствуют мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продолжающиеся поставки оружия Киеву, неоднократно подчеркивал, что это никак не помешает российским военным достичь поставленных целей.