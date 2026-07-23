Минобороны России сообщило об ударе по Одессе и одесскому порту

Вооруженные силы России ночью нанесли очередной удар по объектам на территории Одесской области Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, указано в сводке. В городе БПЛА ударили по цеху, в котором производили комплектующие для дронов, и складу БПЛА, добавили в ведомстве.
Вчера Минобороны отчитывалось о поражении сухогрузов, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска.
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