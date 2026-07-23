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Мирошник: между Зеленским и Драпатым может завязаться конфликт из-за финпомощи

Мирошник считает, что Драпатый попытается продолжить курс Федорова, что не понравится сторонникам Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Между Владимиром Зеленским и новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым может возникнуть конфликт по вопросам распределения финансовой помощи от Запада. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его прогнозу, Драпатый попытается продолжить курс экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Тот активно закупал дроны и брал в ряды ВСУ военных из зарубежных стран.

«Стоит ждать попыток следовать проектам Федорова что, скорее всего, будет блокироваться назначенцами от Зеленского. Но в конечном счете столкновения закладываются именно в вопросах использования средств иностранной военной поддержки», — считает Мирошник.

Посол также отметил, что недовольство Драпатого может проявиться в момент, когда лидер киевского режима попытается взять деньги на собственные коррупционные схемы в военной сфере.

Напомним, что 22 июля Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей главнокома армии Украины. В России он числится в розыске, ему заочно предъявлено обвинение, связанное с командованием операцией в Донбассе.

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