Мирошник: между Зеленским и Драпатым может завязаться конфликт из-за финпомощи

Между Владимиром Зеленским и новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым может возникнуть конфликт по вопросам распределения финансовой помощи от Запада. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.