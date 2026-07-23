Глава Невьянска Александр Берчук уходит в отставку

Площадь Невьянского муниципального округа составляет 1,9 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 37,1 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Невьянска составляет 89 км. В состав муниципалитета входят 35 населенных пунктов. Невьянск широко известен благодаря Невьянской башне, которая была построена в 1721—1725 годах по приказу промышленника Акинфия Демидова. Высота объекта составляет 57,5 метра, оно имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня включена в список исторических памятников государственного значения.