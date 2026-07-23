Джабаров о НАТО у границ Беларуси: наступит предел, когда мы решим вопрос

«В прямых военных конфликтах они не смогут участвовать… Начнется, не дай Бог, ядерная война, эти страны просто перестанут существовать. Вот когда до них это дойдет, непонятно. Но мне кажется, они стали понимать, что это бесполезная гонка и трата ресурсов. Самое главное — огромных ресурсов», — уверен он.