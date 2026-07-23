Джабаров о НАТО у границ Беларуси: наступит предел, когда мы решим вопрос

«Но вечно карабкаться по этой лестнице мы не можем. Она никуда не приведет», — сказал Джабаров.
Так он прокомментировал военную активность НАТО у границ Беларуси и России, в том числе недавние учения с засекреченной численностью участников.
Джабаров обратил внимание, что у Европы огромный человеческий и экономический потенциал. Если там рассчитывают, что Россия будет соревноваться с ним «до беспредела», то, как считает сенатор, такой расчет напрасен.
«Наступит предел, когда мы решим вопрос другим методом, о котором все знают. Рано или поздно это произойдет», — полагает сенатор.
Российский парламентарий скептически относится к созданию новых альянсов в Европе, которые считают, что могли бы войти на Украину. Джабаров напомнил, что у британцев есть только 70 тыс. солдат, а Франция фактически бежала из ряда африканских стран.
«В прямых военных конфликтах они не смогут участвовать… Начнется, не дай Бог, ядерная война, эти страны просто перестанут существовать. Вот когда до них это дойдет, непонятно. Но мне кажется, они стали понимать, что это бесполезная гонка и трата ресурсов. Самое главное — огромных ресурсов», — уверен он.