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Токаев поздравил президента Египта с Днем революции

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет — Днем революции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в своей телеграмме президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.

Глава РК также пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта — благополучия и процветания.

День революции в Египте — это главный национальный праздник страны, который ежегодно отмечается 23 июля. Он посвящен годовщине Июльской революции 1952 года, положившей конец британскому колониальному влиянию и монархическому правлению.

21 июля Токаев направлял поздравительную телеграмму королю бельгийцев Филиппу по случаю Национального дня.