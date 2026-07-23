Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирландия вывела ЕС из тупика по 21-му пакету санкций против РФ

Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, выступила с инициативой по «выводу из тупика» переговоров по 21-му пакету санкций против России. Об этом пишет Politico. Дублин предложил разрешить европейским компаниям перевозку российского СПГ в третьи страны до января 2029 года. При этом заключать новые контракты будет запрещено.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эта инициатива улаживала спор, который возник из-за позиции Греции. Афины считают, что запрет на поставки российского СПГ компаниями из ЕС в третьи страны приведет к финансовым потерям.

Как напоминает Politico, греческая судоходная компания Dynagas является владельцем газовозов ледового класса Arc7. Эти суда обеспечивают деятельность проекта «Ямал СПГ». Введение санкций заставит компанию продать газовозы «незападным покупателям».

В случае одобрения предложения Ирландии европейские суда остаются в логистической цепочке.

13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не сумели согласовать проект новых антироссийских санкций. Его обсуждение началось еще в мае. За день до этого издание Politico сообщило, что у ЕС закончились идеи для этого пакета. Проблема кроется в столкновении национальных интересов государств блока и завершении «эры Виктора Орбана». Ранее под его руководством Венгрия служила «прикрытием» для отказа от ограничений.

Россия считает санкции незаконными.