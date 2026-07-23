Ирландия вывела ЕС из тупика по 21-му пакету санкций против РФ

13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не сумели согласовать проект новых антироссийских санкций. Его обсуждение началось еще в мае. За день до этого издание Politico сообщило, что у ЕС закончились идеи для этого пакета. Проблема кроется в столкновении национальных интересов государств блока и завершении «эры Виктора Орбана». Ранее под его руководством Венгрия служила «прикрытием» для отказа от ограничений.