Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России

До этого издание Politico писало, что процесс согласования затянулся. Одной из причин стали возражения со стороны Греции. В ходе обсуждений Ирландия выступила с инициативой: разрешить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны до января 2029 года, но при условии, что новые контракты заключать будет запрещено.