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Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России

Евросоюз официально утвердил очередной, 21-й по счету пакет ограничений против России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава ирландского внешнеполитического ведомства Хелен Макэнти написала в соцсети X, что новый пакет нацелен на сокращение доходов России. По ее словам, меры мешают работе «теневого флота» и разрушают логистические цепочки. Другие подробности дипломат приводить не стала.

До этого издание Politico писало, что процесс согласования затянулся. Одной из причин стали возражения со стороны Греции. В ходе обсуждений Ирландия выступила с инициативой: разрешить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны до января 2029 года, но при условии, что новые контракты заключать будет запрещено.

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