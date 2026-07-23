Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана

Рыженков и Жапаров обсудили состояние и ключевые направления развития диалога между Минском и Бишкеком, а также наиболее актуальные темы международной повестки. Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений — от усиления взаимодействия по линии правительств и отраслевых министерств до более тесной координации на мировой арене.