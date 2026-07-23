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Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели встречу в Бишкеке во второй день официального визита главы белорусского внешнеполитического ведомства, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: МИД Беларуси / Telegram

Рыженков и Жапаров обсудили состояние и ключевые направления развития диалога между Минском и Бишкеком, а также наиболее актуальные темы международной повестки. Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений — от усиления взаимодействия по линии правительств и отраслевых министерств до более тесной координации на мировой арене.

«В основе этого курса неизменно лежат подлинно братские узы, связывающие народы Беларуси и Кыргызстана», — подчеркнули в МИД.

Помимо того, собеседники затронули перспективные направления двустороннего сотрудничества, особый импульс которым придали договоренности, достигнутые во время недавнего официального визита в Кыргызстан премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

Глава МИД Беларуси передал президенту Кыргызстана теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Садыр Жапаров в ответ адресовал самые искренние пожелания белорусскому лидеру.

Рыженков также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что это достижение подтверждает высокий авторитет Бишкека на мировой арене.

Ранее, 22 июля, министры иностранных дел Беларуси и Кыргызстана Максим Рыженков и Жээнбек Кулубаев обсудили подготовку к предстоящему саммиту президентов стран-участниц ШОС в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Кыргызстан.

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