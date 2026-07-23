Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана

Рыженков и Жапаров обсудили состояние и ключевые направления развития диалога между Минском и Бишкеком, а также наиболее актуальные темы международной повестки. Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений — от усиления взаимодействия по линии правительств и отраслевых министерств до более тесной координации на мировой арене.
«В основе этого курса неизменно лежат подлинно братские узы, связывающие народы Беларуси и Кыргызстана», — подчеркнули в МИД.
Помимо того, собеседники затронули перспективные направления двустороннего сотрудничества, особый импульс которым придали договоренности, достигнутые во время недавнего официального визита в Кыргызстан премьер-министра Беларуси Александра Турчина.
Глава МИД Беларуси передал президенту Кыргызстана теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Садыр Жапаров в ответ адресовал самые искренние пожелания белорусскому лидеру.
Рыженков также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что это достижение подтверждает высокий авторитет Бишкека на мировой арене.
Ранее, 22 июля, министры иностранных дел Беларуси и Кыргызстана Максим Рыженков и Жээнбек Кулубаев обсудили подготовку к предстоящему саммиту президентов стран-участниц ШОС в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Кыргызстан.