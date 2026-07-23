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Постпреды ЕС согласовали продление потолка цен на российскую нефть

Постпреды стран Евросоюза согласовали продление действующего «потолка цен» на нефть из России еще на год. Об этом в четверг сообщает Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Страны ЕС договорились заморозить “потолок цен” на российскую нефть на 12 месяцев», — уточняет агентство.

Помимо этого, как отмечается в публикации, «страны ЕС согласились разрешить в некотором объеме перевозку российского СПГ».

До этого, 15 июля, постпреды уже договорились сохранить ценовой лимит на уровне 44,1 доллара за баррель до 23 июля. Решение было принято на фоне споров вокруг 21-го пакета санкций против РФ, в который планировали включить и продление заморозки «потолка».

Основное разногласие в переговорах по новому санкционному пакету связано с инициативой Еврокомиссии. Она предложила запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. Ранее ограничения ЕС касались только портов, территорий и импорта самого Евросоюза.

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