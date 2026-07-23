Постпреды ЕС согласовали продление потолка цен на российскую нефть

До этого, 15 июля, постпреды уже договорились сохранить ценовой лимит на уровне 44,1 доллара за баррель до 23 июля. Решение было принято на фоне споров вокруг 21-го пакета санкций против РФ, в который планировали включить и продление заморозки «потолка».