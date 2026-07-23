Аксенов: в Крыму погибли два мирных жителя в результате ночной атаки ВСУ

В ночь на 23 июля силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. В Воронежской области при падении БПЛА погиб трехлетний ребенок, его родители получили ранения. В Крыму, по данным главы республики Сергея Аксенова, погибли два мирных жителя, еще четверо пострадали. Также сообщалось об атаке на объект ТЭК в Ульяновской области и о четырех дронах, летевших на Москву.