Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Видео

Инцидент был зафиксирован в среду на Западном вокзале Будапешта, где премьер-министр в сопровождении министра транспорта и инвестиций Давида Витези готовился к презентации плана развития железнодорожной сети. По данным пресс-службы, прохожий подошел к Мадьяру со спины и совершил агрессивное действие, после чего был задержан сотрудниками охраны.