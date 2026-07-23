Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Видео

В столице Венгрии произошел инцидент с участием премьер-министра страны Петера Мадьяра: неизвестный мужчина плюнул в главу правительства. Об этом сообщила пресс-служба венгерского кабмина.
Инцидент был зафиксирован в среду на Западном вокзале Будапешта, где премьер-министр в сопровождении министра транспорта и инвестиций Давида Витези готовился к презентации плана развития железнодорожной сети. По данным пресс-службы, прохожий подошел к Мадьяру со спины и совершил агрессивное действие, после чего был задержан сотрудниками охраны.
Несмотря на произошедшее, Петер Мадьяр принял решение не выдвигать обвинений в адрес хулигана и отказался от инициирования уголовного преследования. По заявлению пресс-службы правительства, премьер-министр «пожелал здоровья человеку, оскорбившему его», отметив, что «такие люди не виноваты в том, что в их сердцах живет ненависть».
В официальном комментарии подчеркивается, что ответственность за подобные проявления агрессии лежит на «пропаганде прошлого правительства Виктора Орбана». В кабинете министров выразили уверенность, что «признаки этого исчезают и Венгрия движется к тому, чтобы стать гуманной страной».