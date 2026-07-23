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Эксперт объяснил аномальную активность США на мировой арене

Соединенные Штаты наращивают активность на мировой арене в преддверии осенних выборов, но пока не могут похвастаться результатами. На это в беседе с NEWS.ru обратил внимание Андрей Кортунов, политолог и эксперт Международного клуба «Валдай».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Кортунова, грядущие промежуточные выборы подстегивают Вашингтон к внешнепозитивным действиям. Он уточнил, что лето — не лучшее время для запуска новых проектов, однако Дональду Трампу хотелось бы подойти к ноябрю с весомыми внешнеполитическими победами.

«Пока что таких достижений мы не видим ни на Ближнем Востоке, ни в урегулировании российско-украинского конфликта, ни в отношениях с Китаем. Поэтому, по всей видимости, администрация сейчас пытается определить тот фронт работ, по которому она может продвинуться во временном диапазоне двух-трех месяцев», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе переговоров Лавров заявил о готовности Москвы урегулировать конфликт на Украине через политико-дипломатические каналы. Он также подчеркнул, что Россия остается верна предложениям, которые президент Трамп озвучил на встрече с Владимиром Путиным в Анкоридже.

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