Эксперт объяснил аномальную активность США на мировой арене

По словам Кортунова, грядущие промежуточные выборы подстегивают Вашингтон к внешнепозитивным действиям. Он уточнил, что лето — не лучшее время для запуска новых проектов, однако Дональду Трампу хотелось бы подойти к ноябрю с весомыми внешнеполитическими победами.
«Пока что таких достижений мы не видим ни на Ближнем Востоке, ни в урегулировании российско-украинского конфликта, ни в отношениях с Китаем. Поэтому, по всей видимости, администрация сейчас пытается определить тот фронт работ, по которому она может продвинуться во временном диапазоне двух-трех месяцев», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Ранее в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе переговоров Лавров заявил о готовности Москвы урегулировать конфликт на Украине через политико-дипломатические каналы. Он также подчеркнул, что Россия остается верна предложениям, которые президент Трамп озвучил на встрече с Владимиром Путиным в Анкоридже.