Эксперт объяснил аномальную активность США на мировой арене

«Пока что таких достижений мы не видим ни на Ближнем Востоке, ни в урегулировании российско-украинского конфликта, ни в отношениях с Китаем. Поэтому, по всей видимости, администрация сейчас пытается определить тот фронт работ, по которому она может продвинуться во временном диапазоне двух-трех месяцев», — пояснил собеседник NEWS.ru.